Bene il compromesso Merkel. Ma la Ue deve risolvere la contraddizione Orban

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo le fatiche e le tensioni anche emotive degli ultimi giorni, Angelaè tornata a casa con la soddisfazione di aver evitato una spaccatura dell’Ue e di aver spianato la strada all’attivazione del Next Generation EU. Il semestre di presidenza tedesca dell’Unione europea non poteva chiudersi con un insuccesso dopo le grandi aspettative suscitate con le decisioni di luglio. Né la Cancelliera poteva veder fallire i suoi estenuanti sforzi personali di mediazione con Polonia e Ungheria sulla questione del rispetto dei diritti e della condizionalità nell’erogazione dei fondi, uno scacco avrebbe incrinato seriamente la sua immagine di leader forte. Eppure non era scontato che il Consiglio europeo di venerdì arrivasse a una conclusione condivisa. Da mesi Morawiecki eavevano messo sul tavolo carte spregiudicate e insidiose per la tenuta del ...