Barella | “Sono contentissimo per la vittoria e per il gol | non abbiamo mollato E’ stato emozionante tornare a Cagliari”

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, autore del gol che ha dato il via alla rimonta dei nerazzurri e dell'assist del 2-1, ha parlato così ai microfoni di DAZN:"Questo è sempre stato un campo difficile, non abbiamo mollato nonostante lo svantaggio. Siamo contenti, ci saranno sempre momenti difficili, dovremo essere bravi a superarli. Dobbiamo giocare da squadra come oggi". Che guerriero sei? Che limite hai?"Ne ho tanti. Ho fatto gol per la fasciatura alla caviglia (ride, ndr), ma a parte gli scherzi sono contentissimo ma mi dispiace anche un po' per il gol al Cagliari". Cosa si prova a tornare qua?"E' sempre emozionante tornare, sono un professionista e devo giocare queste partite e dare il massimo per la squadra in cui gioco"

