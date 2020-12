The Voice Senior, il reggae di Franklin Montague fa impazzire Clementino (Di sabato 12 dicembre 2020) Balli scatenati a , che duetta con lui in ‘No woman no cry’. (screenshot video)“Ho 75 anni e vengo da Kingston, la terra di Bob Marley”: ha fatto impazzire il pubblico con la sua esibizione ieri a The Voice Senior il cantante di origini giamaicane Franklin Lee Montague. Clementino, dopo essersi girato alla prima nota, ha anche bloccato Loredana Berté e di fatto “costretto” il musicista a entrare in squadra con lui. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> The Voice Senior: tanti volti noti dal papà di Giorgia al paroliere di Pupo Inventore del “Classic-dub”, cantante, compositore, musicista e showman, da diversi anni il giamaicano vive in Italia. Negli scorsi anni, ha collaborato con la Barma Grande, una band reggae ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 dicembre 2020) Balli scatenati a , che duetta con lui in ‘No woman no cry’. (screenshot video)“Ho 75 anni e vengo da Kingston, la terra di Bob Marley”: ha fattoil pubblico con la sua esibizione ieri a Theil cantante di origini giamaicaneLee, dopo essersi girato alla prima nota, ha anche bloccato Loredana Berté e di fatto “costretto” il musicista a entrare in squadra con lui. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> The: tanti volti noti dal papà di Giorgia al paroliere di Pupo Inventore del “Classic-dub”, cantante, compositore, musicista e showman, da diversi anni il giamaicano vive in Italia. Negli scorsi anni, ha collaborato con la Barma Grande, una band...

