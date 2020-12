Televisione in Lutto | Muore Barbara Windsor | Era Malata da Tempo

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’amatissima attrice britannicaè morta all’età di 83 anni, “La sua morte è stata causata dall’Alzheimer.” “La sua morte è stata causata dall’Alzheimer. Se ne è andata alla serenamente, abbiamo passato gli ultimi sette giorni al suo fianco. Non è stata la fine che lei o chiunque altro convive con questa malattia molto

wireditalia : Case infestate, famiglie in lutto, spiriti vendicativi e bambini inquietanti: per chi ha amato il secondo capitolo… - infoitcultura : Lutto nel mondo della televisione, è morta Sara Melodia: da Don Matteo a Doc -

Ultime Notizie dalla rete : Televisione Lutto

Caffeina Magazine

E' tornato a Vicenza, la città che lo lanciò nel calcio che conta, Paolo Rossi per la sua ultima partita. E' il cuore bianco-rosso, quello del 'Lanerossi' che lui riportò in serie A, è tornato forte c ...L’Italia piange Paolo Rossi. I funerali del calciatore che grazie ai suoi sei gol diventò l’eroe dell’Italia al Mondiale del 1982 ...