Roma | cadavere di un 23enne trovato al Muro Torto

Il corpo senza vita di un 23enne romeno è stato trovato alle 16.57 di oggi in viale del Muro Torto, all'altezza del cavalcavia del Pincio in direzione di piazzale Brasile. A notare ...I vigili del fuoco e la Polizia Scientifica solo intervenuti in via del Muro Torto per il rinvenimento di un cadavere sopra le mura. Ancora non sono chiare le generalità, né la dinamica dell’accaduto.