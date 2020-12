Milan-Parma, Pioli: “Non dovremo forzare le giocate, pensiamo partita per partita” (Di sabato 12 dicembre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma. L’allenatore rossonero ha iniziato rivolgendo un pensiero a Pablito: “Ci tengo a ricordare Paolo, è stato un mio compagno di squadra e un campione di normalità. La sua generazione è cresciuta con quei mondiali, ma Paolo è rimasto sempre sorridente e semplice, ci mancherà tanto ma sarà sempre dentro di noi“. Sulla sfida di domenica: “Il Parma è una buona squadra, ha caratteristiche che possono metterci in difficoltà, dovremo stare attenti quando avremo la palla senza forzare le giocate“. “Un azzardo il paragone Hauge-Brolin? Brolin era un ottimo giocatore ma era più una seconda punta” ha spiegato Pioli, “Jens è un ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Stefano, tecnico del, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il. L’allenatore rossonero ha iniziato rivolgendo un pensiero a Pablito: “Ci tengo a ricordare Paolo, è stato un mio compagno di squadra e un campione di normalità. La sua generazione è cresciuta con quei mondiali, ma Paolo è rimasto sempre sorridente e semplice, ci mancherà tanto ma sarà sempre dentro di noi“. Sulla sfida di domenica: “Ilè una buona squadra, ha caratteristiche che possono metterci in difficoltà,stare attenti quando avremo la palla senzale“. “Un azzardo il paragone Hauge-Brolin? Brolin era un ottimo giocatore ma era più una seconda punta” ha spiegato, “Jens è un ...

