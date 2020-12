LIVE F1 | GP Abu Dhabi in DIRETTA | Verstappen pole stellare davanti a Bottas e Hamilton! Nono Leclerc | 13° Vettel

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Grandissima zampata finale diche bruciae Hamilton. Ottimo anche Norris, quartoa Albon. Non un grande Q3 perche,, domani scatterà 12°I TEMPI DELLE QUALIFICHE, terzadella carriera di! 1 33 M.(B) Red Bull 1’35?246 19 2 77 V.(B) Mercedes +00?025 1’35?271 18 3 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00?086 1’35?332 20 4 4 L. Norris (B) McLaren +00?251 1’35?497 17 5 23 A. Albon (B) Red Bull +00?325 1’35?571 15 6 55 C. Sainz (B) McLaren +00?569 1’35?815 14 7 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +00?717 1’35?963 20 8 18 L. Stroll ...