Investito da un autobus davanti alla Coop | uomo portato in codice rosso al pronto soccorso

ANCONA - Stava camminando llungo via Giordano Bruno quando davanti alla Coop è stato Investito da un autobus: attimi di grande paura per un uomo di 60 anni che grazie all'immediato intervento della ...

ANCONA - Stava camminando llungo via Giordano Bruno quando davanti alla Coop è stato investito da un autobus: attimi di grande paura per un uomo di 60 anni che grazie ...

Attraversa la strada

ANCONA - L'incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Giordano Bruno. L'uomo è stato soccorso e trasportato a sirene spiegate a Torrette. Sul posto i carabinieri, 118 e Croce Gialla ...

