Fvg pronto per campagna vaccinale anti-Covid dal 15 gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) Friuli Venezia Giulia è pronto per avviare, entro il 15 gennaio, come voluto dal Governo, la campagna vaccinale anti-Covid in Regione, avendo già individuato con grande precisione il numero delle persone da sottoporre alla somministrazione.Lo ha detto il Governatore della Regione Massimiliano Fedriga durante l’incontro in videoconferenza urgente, insieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi, convocata dai ministri alla Salute e quello agli Affari regionali Roberto Speranza e Francesco Boccia, insieme al commissario straordinario Domenico Arcuri. Il vertice è servito al Governo per sollecitare le Regioni ad accelerare le procedure per l’individuazione delle persone da sottoporre alla vaccinazione. “Come ha certificato il commissario Arcuri – ha detto Fedriga – i numeri che noi ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 dicembre 2020) Friuli Venezia Giulia èper avviare, entro il 15, come voluto dal Governo, lain Regione, avendo già individuato con grande precisione il numero delle persone da sottoporre alla somministrazione.Lo ha detto il Governatore della Regione Massimiliano Fedriga durante l’incontro in videoconferenza urgente, insieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi, convocata dai ministri alla Salute e quello agli Affari regionali Roberto Speranza e Francesco Boccia, insieme al commissario straordinario Domenico Arcuri. Il vertice è servito al Governo per sollecitare le Regioni ad accelerare le procedure per l’individuazione delle persone da sottoporre alla vaccinazione. “Come ha certificato il commissario Arcuri – ha detto Fedriga – i numeri che noi ...

