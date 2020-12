Francesco Oppini sul fascino di Dayane Mello ammette | “Ha creato discussioni”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 12 dicembre 2020)è uscito repentinamente dalla Casa del Grande Fratello Vip, nonostante fosse uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico. Il figlio di Alba Parietti, come rivelato dal padre Franco, ha avuto varie ragioni per lasciare il reality, e proprio l’ex gieffino è tornato a spiegare il motivo di tanta fretta. Il suo abbandono della Casa più spiata d’Italia ha inizialmente gettato nello sconforto l’amico Tommaso Zorzi, un po’ meno, con cui ci sono state parecchie diatribe. Inizialmente però, tra la modella eci sarebbe stata un’attrazione che, come racconta lui stesso, non è passata inosservata nemmeno a casa sua.: maretta a causa di...