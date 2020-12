Crisanti: 'Cashback? L'operazione andava legata a Immuni' (Di sabato 12 dicembre 2020) Il virologo Andrea Crisanti spiega la sua idea su come si poteva usare come leva l'intervento promosso dallo Stato, che prevede una restituzione del 10% delle spese fatte in negozi fisici con carte di ... Leggi su globalist (Di sabato 12 dicembre 2020) Il virologo Andreaspiega la sua idea su come si poteva usare come leva l'intervento promosso dallo Stato, che prevede una restituzione del 10% delle spese fatte in negozi fisici con carte di ...

Il docente di Microbiologia dell'Università di Padova: "Se cancelli Immuni, non sei più eleggibile al rimborso di Cashback, questa doveva essere l'idea" ...

"Di soldi se ne stanno spendendo tanti in Italia. E secondo me si poteva fare di più" in chiave anti Covid. "Per esempio, perché non si è pensato di legare l'operazione Cashback all'uso anche dell'App ...

