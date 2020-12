Conte “Eliminazione in Champions dolorosa, ci credevamo” (Di sabato 12 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “L'uscita in Champions è stata dolorosa per me e per i calciatori perchè comunque ci credevamo”. A dirlo è Antonio Conte, allenatore dell'Inter, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari, match in programma domenica all'ora di pranzo alla Sardegna Arena. L'allenatore dei nerazzurri ha poi proseguito: “Avevamo rimesso in piedi una situazione che dopo il ko col Real Madrid era diventata difficile – ha sottolineato Conte -. E' brutto uscire in questa maniera senza riuscire a fare gol. Il morale non è alle stelle è giusto che ci sia dolore, dobbiamo metabolizzare e bisogna subito affrontare un'altra partita nella migliore maniera possibile. “Mi aspetto una gara difficile. Quando giochi contro il Cagliari devi aspettarti sempre questo tipo di partite. Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “L'uscita inè stataper me e per i calciatori perchè comunque ci. A dirlo è Antonio, allenatore dell'Inter, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari, match in programma domenica all'ora di pranzo alla Sardegna Arena. L'allenatore dei nerazzurri ha poi proseguito: “Avevamo rimesso in piedi una situazione che dopo il ko col Real Madrid era diventata difficile – ha sottolineato-. E' brutto uscire in questa maniera senza riuscire a fare gol. Il morale non è alle stelle è giusto che ci sia dolore, dobbiamo metabolizzare e bisogna subito affrontare un'altra partita nella migliore maniera possibile. “Mi aspetto una gara difficile. Quando giochi contro il Cagliari devi aspettarti sempre questo tipo di partite. Noi ...

