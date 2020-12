Caso Gregoretti, Salvini “sono assolutamente tranquillo e sereno” (Di sabato 12 dicembre 2020) “sono assolutamente tranquillo, sereno e orgoglioso”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando nell’aula bunker del carcere di Bicocca, a Catania, dove si terrà l’udienza preliminare nell’ambito del processo per il Caso Gregoretti che lo vede imputato per sequestro di persona. “Interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero – aggiunge -. Abbiamo salvato vite e protetto un Paese, quello che non è accaduto dopo: perchè dopo di me ci sono stati morti annegati, diritti negati”. fag/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 dicembre 2020), sereno e orgoglioso”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo, arrivando nell’aula bunker del carcere di Bicocca, a Catania, dove si terrà l’udienza preliminare nell’ambito del processo per ilche lo vede imputato per sequestro di persona. “Interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero – aggiunge -. Abbiamo salvato vite e protetto un Paese, quello che non è accaduto dopo: perchè dopo di me ci sono stati morti annegati, diritti negati”. fag/vbo/r su Il Corriere della Città.

