Carlo Orsi è il nuovo presidente degli Amici di Brera. Quadri, restauri e podcast per rendere la Pinacoteca ancora più grande (Di sabato 12 dicembre 2020) Amici di Brera ha un nuovo presidente: Carlo Orsi, che prende il posto di Aldo Bassetti, responsabile dall'associazione per 13 anni e ora presidente onorario. Orsi è un gallerista milanese, fondatore ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020)diha un, che prende il posto di Aldo Bassetti, responsabile dall'associazione per 13 anni e oraonorario.è un gallerista milanese, fondatore ...

leggoit : Carlo Orsi è il nuovo presidente degli Amici di Brera. Quadri, restauri e podcast per rendere la Pinacoteca ancora… - BnB_Ferroviere : #Milano: il gallerista Carlo Orsi è stato nominato Presidente degli Amici di Brera Onlus ?? Via @artribune ?? - eventiatmilano : #Milano: il gallerista Carlo Orsi è stato nominato Presidente degli Amici di Brera Onlus ?? Via @artribune ?? - PetrelliFlavia : Milano, il gallerista Carlo Orsi eletto presidente degli Amici di Brera. Tra le priorità il restauro delle sculture… - artribune : Milano: il gallerista Carlo Orsi è stato nominato Presidente degli Amici di Brera Onlus -