Brusaferro: “Non allentare misure contenimento” (Di sabato 12 dicembre 2020) Brusaferro dice “No agli allentamenti su misure e mobilità” o ci sarà “una inversione della tendenza”. Per questo saranno necessari degli sforzi nel periodo di Natale. È questo il monito del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19. “Si sta progressivamente riducendo il numero di nuovi casi in Italia e in Europa. La tendenza è alla decrescita ma il numero è ancora significativo. L’elevata incidenza e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari” spiega l’esperto “richiedono di essere molto cauti, di evitare di ridurre in maniera significativa le misure di mitigazione, comprese quelle sulla mobilità. La situazione epidemiologica rimane grave e si raccomanda che una modulazione delle ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020)dice “No agli allentamenti sue mobilità” o ci sarà “una inversione della tendenza”. Per questo saranno necessari degli sforzi nel periodo di Natale. È questo il monito del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Silvio, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19. “Si sta progressivamente riducendo il numero di nuovi casi in Italia e in Europa. La tendenza è alla decrescita ma il numero è ancora significativo. L’elevata incidenza e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari” spiega l’esperto “richiedono di essere molto cauti, di evitare di ridurre in maniera significativa ledi mitigazione, comprese quelle sulla mobilità. La situazione epidemiologica rimane grave e si raccomanda che una modulazione delle ...

istsupsan : ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: ''I pranzi con tante persone per #Natale non sono da programmare. Serve cautel… - StefanoSamma7 : RT @istsupsan: ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: ''I pranzi con tante persone per #Natale non sono da programmare. Serve cautela, muover… - AndreGiovannoni : RT @istsupsan: ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: ''I pranzi con tante persone per #Natale non sono da programmare. Serve cautela, muover… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Brusaferro (Iss): incidenza ancora alta. Non allentare le misure, nemmeno quelle sulla mobilit… - FirenzePost : Brusaferro (ISS): Indice Rt sotto 1 in tutte le Regioni tranne una, ma non si può abbassare la guardia -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro “Non Coronavirus, Brusaferro: «Se l’epidemia è sotto controllo lo capiremo a inizio aprile» Corriere della Sera