‘Amici 20’ | puntata del 12 12 2020 | Enula e Tommaso Stanziani sono i nuovi ingressi della scuola Arianna Gianfelici ad un passo dall’eliminazione lascia Rudy Zerbi e sceglie Arisa

Leggi su isaechia

(Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi, 12 dicembre, è andata in onda la quintadi Amici 20, lo storico talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Anche questo sabato, i cantanti e i ballerini in gara sidovuti mettere in gioco, per rimanere nellae per tenersi stretti il banco a loro assegnato dai professori. Laè partita con l’ingresso in studio di Giordana Angi, ex pupilla del talent show. Giordana, presentata dal suo ex professore, si è esibita nel suo ultimo inedito Siccome Sei ricevendo grandi applausi, calore dal pubblico ma soprattutto dalla padrona di casa, Maria. Passato il momento emozionanteAngi, la De Filippi ha annunciato che dalle pagine social di TIM, chi può avere una doppia esibizione questa settimana è Giulia Stabile. La ...