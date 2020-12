Vini pregiati a prezzi super scontati, ma era tutta una truffa: in manette 9 imprenditori (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri del NAS, insieme ai Carabinieri di Cuneo e ai Finanzieri del Comando Provinciale di Asti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per 9 persone (5 arresti domiciliari e 4 con obbligo di dimora) emesse dal GIP del Tribunale di Asti. In tutto sono state effettuate 21 perquisizioni personali e domiciliari in 4 province del Piemonte, a Milano, a Roma e a Brindisi. Le accuse per gli arrestati sono le seguenti: associazione a delinquere, riciclaggio, contraffazione pubblici sigilli, frode nell’esercizio del commercio di bevande, contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origini alimentare, utilizzo/emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e distruzione di scritture contabili. Nello specifico, gli arrestati avevano allestito un sistema di contraffazione di pregiati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri del NAS, insieme ai Carabinieri di Cuneo e ai Finanzieri del Comando Provinciale di Asti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per 9 persone (5 arresti domiciliari e 4 con obbligo di dimora) emesse dal GIP del Tribunale di Asti. In tutto sono state effettuate 21 perquisizioni personali e domiciliari in 4 province del Piemonte, a Milano, a Roma e a Brindisi. Le accuse per gli arrestati sono le seguenti: associazione a delinquere, riciclaggio, contraffazione pubblici sigilli, frode nell’esercizio del commercio di bevande, contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origini alimentare, utilizzo/emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e distruzione di scritture contabili. Nello specifico, gli arrestati avevano allestito un sistema di contraffazione di...

CorriereCitta : Vini pregiati a prezzi super scontati, ma era tutta una truffa: in manette 9 imprenditori - lavocediasti : Vendeva vini pregiati contraffatti: sgominata banda che agiva nell'Astigiano dal 2016 (VIDEO) - allineamento : @applelally Conosco una storia bellissima con la stessa ambientazione, fatta di vini pregiati, camicie delle bottig… - Repower_Italia : RT @HMbyrepower: Rifornimento auto, ma anche vini pregiati campani e #PALINA di @Repower_Italia per la ricarica di #veicolielettrici: oggi… - HorecaNewsit : Nasce Vindome, la prima app per investire nel mondo dei vini pregiati -

Ultime Notizie dalla rete : Vini pregiati Nasce Vindome, la prima app per investire nel mondo dei vini pregiati Horeca News Associazione a delinquere commercializzava in Svizzera falsi marchi di vini astigiani, 54 mila bottiglie sequestrate

Il 10 dicembre 2020 Carabinieri del N.A.S., Finanzieri del Comando Provinciale di Asti e militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di 9 misure cau ...

Banda vendeva vini di pregio contraffatti: tra le vittime Gaja, Antinori e altri grandi nomi dell’enologia italiana

Nove le misure cautelari emesse dal Tribunale di Asti e 21 le perquisizioni domiciliari tra Piemonte, Genova, Treviso, Pesaro-Urbino, Milano, Roma e Brindisi. Sequestrate 15mila bottiglie contraffatte ...

Il 10 dicembre 2020 Carabinieri del N.A.S., Finanzieri del Comando Provinciale di Asti e militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di 9 misure cau ...Nove le misure cautelari emesse dal Tribunale di Asti e 21 le perquisizioni domiciliari tra Piemonte, Genova, Treviso, Pesaro-Urbino, Milano, Roma e Brindisi. Sequestrate 15mila bottiglie contraffatte ...