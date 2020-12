Ue | Conte “Accordo storico sul Recovery”

Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – "E' stato un Consiglio europeo che possiamo definire: ieri è stato raggiunto l'accordo sul bilancio pluriennale e sul Next Generation Ue, un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse straordinarie. Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello Stato di diritto e non abbiamo toccato il regolamento sulla condizionalità del bilancio legato sullo stato di diritto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa da Bruxelles, al termine del vertice del consiglio europeo che ha superato i veti di Polonia e Ungheria. "Avendo superato i veti – aggiunge – il clima si è rasserenato anche da parte di altri paesi che sono stati più diffidenti rispetto al nuovo programma di finanziamento, non c'è ...