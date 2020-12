“Troppa grazia”: su Rai2 una divertente Alba Rohrwacher diventa Bernadette (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera Rai2 propone la commedia del 2018 Troppa grazia, in onda alle 21.25. Il film, diretto da Gianni Zanasi, è stato presentato alla 71esima edizione del Festival di Cannes. A scrivere la sceneggiatura, insieme al regista, anche Giacomo Ciarrapico (tra i creatori di Boris), Michele Pellegrini e Federica Pontremoli, tra gli autori di Habemus Papam di Moretti e Magnifica presenza di Özpetek. Nel cast, oltre alla protagonista Alba Rohrwacher, anche Elio Germano, Giuseppe Battiston e l’attrice israeliana Hadas Yaron. Leggi anche › I migliori film italiani del 2019 da recuperare assolutamente La trama di Troppa grazia Alba Rohrwacher è Lucia, geometra di 36 anni che si guadagna da ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa serapropone la commedia del 2018 Troppa grazia, in onda alle 21.25. Il film, diretto da Gianni Zanasi, è stato presentato alla 71esima edizione del Festival di Cannes. A scrivere la sceneggiatura, insieme al regista, anche Giacomo Ciarrapico (tra i creatori di Boris), Michele Pellegrini e Federica Pontremoli, tra gli autori di Habemus Papam di Moretti e Magnifica presenza di Özpetek. Nel cast, oltre alla protagonista, anche Elio Germano, Giuseppe Battiston e l’attrice israeliana Hadas Yaron. Leggi anche › I migliori film italiani del 2019 da recuperare assolutamente La trama di Troppa graziaè Lucia, geometra di 36 anni che si guadagna da ...

