Torino-Udinese | Giampaolo | “Non si vive di giustificazioni | ma di fatti ed è ciò che voglio dai giocatori”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera l’anticipo tra Sassuolo e Benevento aprirà l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, che proseguirà domani con altre tre partite. Tra queste ci sarà il confronto salvezza traed, con i granata in grande difficoltà in questo avvio di stagione. Il tecnico Marco, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha voluto mettere in guardia i suoi giocatori dalle possibili insidie della gara: “Sarà una partita ostica, loro sono quadrati e vengono da un buon momento: hanno fatto risultati importanti, ci siamo preparati perché siamo nelle condizioni di non guardare in faccia l’avversario. Tutte le gare sono difficili, siamo preparati per affrontarla al meglio: servirà pazienza, loro hanno caratteristiche precise ma siamo pronti. Non bisogna bluffare con loro, ma dire le cose come stanno e ...