The Voice Senior | Isabella Marelli video e gallery

La terza puntata di The Voice Senior di questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l'esibizione di Isabella Marelli, che ha portato sul palco il brano "It's my life", di Jon Bon Jovi. Isabella è una giornalista che ha intervistato numerosi artisti famosi, italiani e stranieri. Ha avuto un incidente stradale, da cui ha saputo riprendersi, anche grazie al consiglio di Vasco Rossi. Per lei si sono girati sia Loredana Berté che Clementino, gli unici ancora in cerca di elementi per la loro squadra. A giudicare l'esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi ...

