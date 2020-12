The Last of Us Part 2 si aggiudica il premio Best Action ai The Game Awards 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) I TGA 2020 sono iniziati da poco e The Last of Us Part 2 si porta a casa il primo premio. Il capolavoro di Naughty Dog si aggiudica il premio Best Action. Probabilmente il premio non sorprenderà troppo i fan, dato che il titolo è considerato uno dei migliori della passata generazione. Vi ricordiamo che The Last of Us Part 2 è in lizza anche per il premio più ambito, il Game of the Year. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) I TGAsono iniziati da poco e Theof Us2 si porta a casa il primo. Il capolavoro di Naughty Dog siil. Probabilmente ilnon sorprenderà troppo i fan, dato che il titolo è considerato uno dei migliori della passata generazione. Vi ricordiamo che Theof Us2 è in lizza anche per ilpiù ambito, ilof the Year. Leggi altro...

