Spostamenti festività | l’annuncio ufficiale di Di Maio è arrivato

Te posso tocca'? Bisognerebbe rispondere così a sua maestà Luigi Di Maio, a cui è partito il pedale dell'acceleratore su Twitter e se ne è uscito con una frase assai malandata: "A Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli Comuni". Permetti? E chi sei? Il diluvio di commenti è assolutamente di quelli prevedibili, tranne che dal ministro degli esteri, che ha sintetizzato assai malamente il post che aveva lanciato su Facebook (peraltro corredato da una foto incredibile) sulla questione degli Spostamenti tra comuni nelle feste comandate di Natale. Il primo a dargli una legnata è stato il deputato leghista Claudio Borghi. "Grazie, Maestà, come è generoso, Maestà". Poi il popolo che esulta di fronte a tanta magnificenza. "Guarda, Gigi, che spostarsi all'interno del territorio nazionale è un diritto, non un ...

crocerossa : ?? Spostamenti durante le festività, servizi di ristorazione e indicazioni per gli esercizi commerciali. ?? Ecco le… - Corriere : Il governo ha emanato il decreto sul periodo delle festività: ?? in tutta Italia stop agli spostamenti dal 21 dice…

