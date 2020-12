Serie A, Sassuolo-Benevento: De Zerbi senza Caputo e Boga, Inzaghi punta su Lapadula. Le formazioni ufficiali (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Sassuolo alla ricerca dei tre punti che mancano da due giornate, dal 2-0 in casa del Verona.I neroverdi nelle ultime due giornate hanno totalizzato appena un punto, ma soprattutto non hanno realizzato alcuna rete che è davvero straordinariamente incredibile vista la vena realizzativa dell'attacco. Roberto De Zerbi questa sera dovrà vedersela contro il Benevento di Pippo Inzaghi che è imbattuto da tre turni (5 punti conquistati), un successo permetterebbe agli emiliani di volare al secondo posto. Le formazioni ufficiali del match.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrai, Kyriakopulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Lopez, Haraslin; Djuricic. All. De ZerbiBenevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilalla ricerca dei tre punti che mancano da due giornate, dal 2-0 in casa del Verona.I neroverdi nelle ultime due giornate hanno totalizzato appena un punto, ma soprattutto non hanno realizzato alcuna rete che è davvero straordinariamente incredibile vista la vena realizzativa dell'attacco. Roberto Dequesta sera dovrà vedersela contro ildi Pippoche è imbattuto da tre turni (5 punti conquistati), un successo permetterebbe agli emiliani di volare al secondo posto. Ledel match.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrai, Kyriakopulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Lopez, Haraslin; Djuricic. All. De(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, ...

