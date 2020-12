Paolo Rossi, l’ultimo messaggio alla moglie Federica: “Sono agitato” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Poco prima di morire Paolo Rossi ha rivolto parole strazianti alla compagna Federica Cappelletti dal suo letto d’ospedale di Siena. “Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Poco prima di morireha rivolto parole strazianticompagnaCappelletti dal suo letto d’ospedale di Siena. “Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

