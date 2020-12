Paolo Rossi | il ricordo di Cerruti | i dialoghi coi vecchi compagni dell' 82

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - ParmaLiveTweet : Il Corriere dello Sport dedica l'apertura a Paolo Rossi: 'Il migliore' - MysteryMiki : RT @francofontana43: È vero: Paolo Rossi ci ha regalato un grande sogno, ma con il verso “... era un ragazzo come noi” l’allusione era allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

«Il mio risveglio un’altra mazzata. Un grande pilastro del calcio italiano ci saluta. Paolo, PABLITO, PAOLO ROSSI, quasi si dovesse sempre chiamare con nome e cognome: lui non era Rossi lui è, e ...«Se ne è andato un ragazzo straordinario, un uomo gentile, semplice e per bene. Un calciatore fantastico. Faccio davvero fatica a pensare che Paolo non ci sia più». Non riesce quasi a ...