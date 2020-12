Mafia: assolto Mannino, cosa succederà adesso al processo trattativa di Palermo?/Adnkronos (3) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - Più di recente, lo scorso 19 ottobre, era stato sentito al processo il neo collaboratore di giustizia Pietro Riggio che ha accusato davanti alla Corte di Assise di appello di Palermo l'ex senatore Marcello Dell'Utri. "Era la ragione di tutti i mali di cosa nostra, dalla creazione del nuovo partito alla stragi in Continente: è il professore (Dell'Utri) che suggerisce. Ma che ne sa Totò Riina - mi disse ancora - di via dei Georgofili?". Il collaboratore di giustizia, ex guardia penitenziaria arrestata nel 1998 nell'operazione "Grande Oriente", in videoconferenza ha risposto per quattro ore alle domande dei pg Barbiera e Fici, raccontando quanto appreso nel 1994 da Vincenzo Ferrara mentre era detenuto. Riggio ha detto di avere appreso da Vincenzo Ferrara: "L'indicatore dei luoghi in cui erano avvenute le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) () - Più di recente, lo scorso 19 ottobre, era stato sentito alil neo collaboratore di giustizia Pietro Riggio che ha accusato davanti alla Corte di Assise di appello dil'ex senatore Marcello Dell'Utri. "Era la ragione di tutti i mali dinostra, dalla creazione del nuovo partito alla stragi in Continente: è il professore (Dell'Utri) che suggerisce. Ma che ne sa Totò Riina - mi disse ancora - di via dei Georgofili?". Il collaboratore di giustizia, ex guardia penitenziaria arrestata nel 1998 nell'operazione "Grande Oriente", in videoconferenza ha risposto per quattro ore alle domande dei pg Barbiera e Fici, raccontando quanto appreso nel 1994 da Vincenzo Ferrara mentre era detenuto. Riggio ha detto di avere appreso da Vincenzo Ferrara: "L'indicatore dei luoghi in cui erano avvenute le ...

