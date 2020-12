Lecce, le Mura Urbiche diventano di proprietà del Comune (Di venerdì 11 dicembre 2020) È stato firmato questa mattina a Lecce l'atto tra L'Agenzia del Demanio, rappresentata dal direttore regionale di Puglia e Basilicata Giovanni Capobianco e il Comune di Lecce, rappresentato dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) È stato firmato questa mattina al'atto tra L'Agenzia del Demanio, rappresentata dal direttore regionale di Puglia e Basilicata Giovanni Capobianco e ildi, rappresentato dal ...

AnsaPuglia : Turismo: Mura urbiche di Lecce passano dal Demanio al Comune. Ultimo step per progetto di valorizzazione #ANSA - PugliaStream : Lecce, le mura urbiche diventano del Comune: oggi la cessione dal Demanio - AChiriatti : RT @agenziademanio: Il Comune di #Lecce diventa proprietario delle mura della città, in particolare del Tratto Nord Occidentale delle Mura… - agenziademanio : Il Comune di #Lecce diventa proprietario delle mura della città, in particolare del Tratto Nord Occidentale delle M… - GPiziarte : Lecce, le Mura Urbiche diventano di proprietà del Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Mura Lecce, le Mura Urbiche diventano di proprietà del Comune La Gazzetta del Mezzogiorno Il Demanio cede le Mura urbiche: ora sono di proprietà del Comune di Lecce

Questo passaggio formale rappresenta l’ultimo step per l’avvio definitivo del Programma di Valorizzazione predisposto dal Comune di Lecce ...

Torino, la vittoria in casa manca da luglio: Giampaolo ancora a secco

Il Torino cerca ancora la prima vittoria in casa. I granata al di là delle due vittorie in Coppa Italia non sono mai riusciti a vincere ...

Questo passaggio formale rappresenta l’ultimo step per l’avvio definitivo del Programma di Valorizzazione predisposto dal Comune di Lecce ...Il Torino cerca ancora la prima vittoria in casa. I granata al di là delle due vittorie in Coppa Italia non sono mai riusciti a vincere ...