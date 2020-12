Joshua-Pulev | il montepremi e quanto guadagnano i pugili Cifre milionarie | ma ai minimi storici

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Anthonye Kubratdaranno vita al match di boxe più importante dell’anno. Sabato 12 dicembre, alla SSE Arena di Londra, andrà in scena il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Si tratta della contesa col maggior numero di titoli iridati in palio nel corso di questo 2020. Il grande ritorrno di Mike Tyson ha avuto un enorme impatto mediatico, ma la contesa nella capitale britannica ha il risvolto tecnico più elevato in questa stagione inevitabilmente funestata dall’emergenza sanitaria. L’evento era già previsto per l’estate, ma si è voluto posticipare il tutto di qualche mese per ovvi motivi.torna a combattere in casa dopo la doppia trasferta tra USA e Arabia Saudita contro Andy Ruiz Jr., ma purtroppo non potrà essere supportato da una folla oceanica: l’ingresso è garantito soltanto a 1000 persone. Guarda in ...