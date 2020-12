Il Comune di Benevento dà l’ok per due mercati rionali | i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente dell’AssociazionediTony Caruso, nei giorni scorsi ha inoltrato formale richiesta al sindaco Clemente Mastella e all’assessore al Commercio Alfredo Martignetti per poter svolgere duenistraordinari durante il periodo delle festività natalizie a cadenza settimanale: uno in piazza Cardinal Pacca (ex piazza Santa Maria) nel centro storico ogni sabato fino a tutto il 2 gennaio 2021, l’altro in via Bonazzi al Rione Libertà ogni lunedì fino a tutto il 4 gennaio 2021. La richiesta è stata accolta dall’Amministrazione dopo aver ricevuto anche il parere favorevole da parte del dirigente preposto. “Cogliamo l’occasione – ha spiegato il presidente Caruso – per ringraziare l’Amministrazione per la disponibilità e la ...