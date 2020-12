Gregge di pecore a Udine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bellissima fotografia quella realizzata da Roberto Codarini questa mattina all’altezza del Termina Nord. Nella foto si vede un Gregge di pecore attraversare ordinatamente la rotonda di Via Nazionale in direzione Adegliacco. Un lungo serpentone di pecore con al seguito i cani che le fanno avanzare in modo ordinato. Leggi su udine20 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bellissima fotografia quella realizzata da Roberto Codarini questa mattina all’altezza del Termina Nord. Nella foto si vede undiattraversare ordinatamente la rotonda di Via Nazionale in direzione Adegliacco. Un lungo serpentone dicon al seguito i cani che le fanno avanzare in modo ordinato.

