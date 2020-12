Giulio Regeni: il supertestimone racconta le torture e la tragica fine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il testimone ascoltato dai magistrati di Roma racconta la morte di Regeni nella National security egiziana. Un racconto choc che ripercorre le ultime ore di vita dello studente ucciso in Egitto, nella stanza numero 13 della National Security egiziana: «Ho visto Giulio. Era ammanettato a terra e aveva segni di torture sul torace. Delirava in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il testimone ascoltato dai magistrati di Romala morte dinella National security egiziana. Un racconto choc che ripercorre le ultime ore di vita dello studente ucciso in Egitto, nella stanza numero 13 della National Security egiziana: «Ho visto. Era ammanettato a terra e aveva segni disul torace. Delirava in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

