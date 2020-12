FCA e ENGIE EPS insieme per impianto Vehicle-to-Grid V2G

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –EPS fornirà oltre 70 MW di sistemi per i progetti aggiudicati ieri da Terna aItalia e FCA Italy durante l’asta per la fornitura dell’innovativo servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza (Fast Reserve), indispensabile alla stabilizzazione della rete elettrica europea. Gli oltre 70 MW da installare, che forniranno il 27,5% della capacità assegnata da Terna sul territorio italiano per il periodo 2023-2027, saranno realizzati con tecnologia italiana proprietaria, e con una particolare attenzione all’economia circolare. I due terzi della potenza saranno realizzati daEPS con sistemi di accumulo stazionario presso i siti aggiudicati adItalia, dove la tecnologia diEPS, capace di reagire in meno di 200 millisecondi, integrerà una centrale termica a gas, un ...