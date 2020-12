Domani pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da domenica Calabria in zona gialla (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che la Calabria andrà in zona gialla da domenica prossima, dopo la pubblicazione del relativo provvedimento in Gazzetta Ufficiale, previsto per Domani». Lo riferisce il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. «È una conferma " prosegue Spirlì " di un trend positivo reso possibile dal ... Leggi su lameziainforma (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che laandrà indaprossima, dopo ladel relativo provvedimento in, previsto per». Lo riferisce il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì. «È una conferma " prosegue Spirlì " di un trend positivo reso possibile dal ...

