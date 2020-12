Covid, Luciana Lamorgese negativa: era un falso positivo (Di venerdì 11 dicembre 2020) La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è risultata negativa al coronavirus: il tampone di pochi giorni prima era un falso positivo. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) La ministra dell'Internoè risultataal coronavirus: il tampone di pochi giorni prima era un. su Notizie.it.

TeresaBellanova : Un augurio di pronta guarigione alla Ministra #Lamorgese, risultata positiva al covid, seppur asintomatica, e costr… - pdnetwork : La ministra Luciana Lamorgese è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci tenia… - elenabonetti : Un abbraccio e i miei auguri di pronta guarigione alla Ministra #Lamorgese, risultata oggi positiva al Covid. Forza… - mummy53690440 : Covid, Lamorgese è negativa, suo tampone era falso positivo Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è negativa a… - SmitArianna : ??Lamorgese positiva è un caso. Storace: per i ministri le regole non valgono? - Il Tempo -