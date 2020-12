Camionisti sul piede di guerra, pronto un dossier contro Conte: “Ascolti le nostre ragioni” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anche il mondo dei Camionisti alza la voce contro il governo Conte, stanco di una situazione che col passare delle settimane si è fatta via via sempre meno sostenibile. Dopo i disagi legati alla pandemia e la chiusura dei punti di ristoro, ad eccezione degli autogrill, a far paura sono ora il maltempo in arrivo e lo sciopero dei benzinai indetto dal 14 al 16 dicembre. E così per chi ha continuato a viaggiare anche durante il lockdown per garantire rifornimenti alimentari a tutti è arrivato il momento di farsi sentire. A prendere posizione è stato in queste ore il segretario della Pmia (Piccole e Medie Imprese Autotrasporto), Roberto Galanti, che attraverso le pagine di Cronache Picene ha spiegato: “Siamo solidali con i benzinai in difficoltà, ma il trasporto si muove con il gasolio e in questo momento non è il caso di farlo fermare ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anche il mondo deialza la voceil governo, stanco di una situazione che col passare delle settimane si è fatta via via sempre meno sostenibile. Dopo i disagi legati alla pandemia e la chiusura dei punti di ristoro, ad eccezione degli autogrill, a far paura sono ora il maltempo in arrivo e lo sciopero dei benzinai indetto dal 14 al 16 dicembre. E così per chi ha continuato a viaggiare anche durante il lockdown per garantire rifornimenti alimentari a tutti è arrivato il momento di farsi sentire. A prendere posizione è stato in queste ore il segretario della Pmia (Piccole e Medie Imprese Autotrasporto), Roberto Galanti, che attraverso le pagine di Cronache Picene ha spiegato: “Siamo solidali con i benzinai in difficoltà, ma il trasporto si muove con il gasolio e in questo momento non è il caso di farlo fermare ...

Angelo Vaccarezza, consigliere capogruppo di "Cambiamo!" in Regione fa il punto sulla situazione della rete autostradale ligure e le manifestazioni di protesta a essa correlate: La situazione in cui v ...

Ponte di Torre d’Oglio: «Servono segnaletica e telecamere»

I consiglieri hanno predisposto una mozione sul tema, per impegnare il presidente Beniamino Morselli ad attivarsi in tal senso. Come noto, nelle settimane scorse in ben due occasioni camion di peso be ...

