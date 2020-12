Biathlon | si riparte con le sprint di Hochfielzen 2020 All’Italia è chiesta una reazione

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) A pochi giorni dalla chiusura delle operazioni in Finlandia, la carovana delsi è spostata sulle Alpi, dove è in programma il secondo doppio appuntamento prima della sosta natalizia. La stagione/2021 ripartirà dall’Austria, sullo storico tracciato diche ventitré anni fa fu il palcoscenico della prima competizione ufficiale della storia della Coppa del Mondo femminile. Nella prima delle tre giornate di gara saranno in scena le due, con le donne in partenza alle 11:30 che in questo caso precederanno gli uomini, la cui prova è prevista per le 14:20. In campo femminile tutti gli occhi saranno puntati ancora sul duello rusticano tra la svedese Hanna Oeberg e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, chiaramente le due atlete emerse in maniera più netta dalle prime apparizioni stagionali e anche ...