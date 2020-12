Benedetta Dolfi | chi è l’ex fidanzata di Filippo Nardi

Leggi su gossipblog

(Di venerdì 11 dicembre 2020)di, concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’uomo subentra a dicembre 2020 nel reality show, con Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Sonia Lorenzini, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito. Della donna non si hanno molte informazioni, se non che i due non sono stati mai sposati, contrariamente a quanto alcuni