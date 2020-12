Uccide la moglie ma per i giudici è innocente: “delirio di gelosia” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una sentenza che farà molto discutere quella della Corte d’Assise. “delirio di gelosia” è la frase chiave del femminicidio. Per assurdo: dimostra di essere geloso, tanto geloso. Talmente geloso che se uccidi tua moglie o la tua compagna, forse ti assolveranno. Sembra di tornare indietro di un secolo, ai delitti passionali quando era ‘permesso’ l’omicidio se c’erano storie di tradimenti. La sentezza emessa a Brescia sull’omicidio di Cristina Maioli, farà discutere: opinione pubblica e giurisprudenza. Il marito 80enne, Antonio Gozzini, l’aveva uccisa e poi vegliata per ore. E’ stato assolto perché “incapace di intendere e di volere”. Secondo i giudici, per lui si è trattato di un totale vizio di mente, quello che l’avvocato della difesa aveva definito “un delirio di gelosia”. Si è ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una sentenza che farà molto discutere quella della Corte d’Assise.diè la frase chiave del femminicidio. Per assurdo: dimostra di essere geloso, tanto geloso. Talmente geloso che se uccidi tuao la tua compagna, forse ti assolveranno. Sembra di tornare indietro di un secolo, ai delitti passionali quando era ‘permesso’ l’omicidio se c’erano storie di tradimenti. La sentezza emessa a Brescia sull’omicidio di Cristina Maioli, farà discutere: opinione pubblica e giurisprudenza. Il marito 80enne, Antonio Gozzini, l’aveva uccisa e poi vegliata per ore. E’ stato assolto perché “incapace di intendere e di volere”. Secondo i, per lui si è trattato di un totale vizio di mente, quello che l’avvocato della difesa aveva definito “un delirio di. Si è ...

matteosalvinimi : Si può uccidere “per gelosia”??? Non nel mio Paese. - Agenzia_Ansa : Uccise la moglie un anno fa a Brescia, assolto per 'delirio di gelosia'. @MonicaCirinna del #Pd: 'un terribile ri… - Agenzia_Ansa : Uccise la moglie un anno fa a #Brescia, assolto per 'delirio di #gelosia'. All'uomo, 70 anni, riconosciuto il vizio… - marid74509780 : RT @Helliot_Spencer: Uccide la moglie ma viene assolto: non era in grado di intendere e volere perché preda di 'un delirio di gelosia'. Ma… - Peonia249 : RT @mgmaglie: 'Uccide la moglie, assolto per 'delirio di gelosia'Riconosciuto il vizio totale di mente all'omicida a Brescia'. Ecco, solo i… -

Uccide moglie e figlia con un coltello e fugge: preso ...

Uccide moglie e figlia con un coltello e fugge: ... è ora a processo ma davanti ai giudici sostiene di non ricordare di aver tagliato la gola con un coltello da cucina alla moglie Aneta e alla ...

