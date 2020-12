Tumore esofago: ok a nivolumab in seconda linea (Di giovedì 10 dicembre 2020) Carcinoma a cellule squamose dell’esofago: approvazione europea per nivolumab in seconda linea per forme non resecabili avanzate, ricorrenti o metastatiche La Commissione Europea (CE) ha approvato nivolumab per il trattamento di adulti con carcinoma squamocellulare esofageo avanzato, ricorrente o metastatico non resecabile dopo una precedente chemioterapia combinata a base di fluoropirimidina e platino. La decisione della CE… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Carcinoma a cellule squamose dell’: approvazione europea perinper forme non resecabili avanzate, ricorrenti o metastatiche La Commissione Europea (CE) ha approvatoper il trattamento di adulti con carcinoma squamocellulare esofageo avanzato, ricorrente o metastatico non resecabile dopo una precedente chemioterapia combinata a base di fluoropirimidina e platino. La decisione della CE… L'articolo Corriere Nazionale.

