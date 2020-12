Trenitalia, 4 Frecce in più tra Torino e Napoli dal 13 al 20 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dal 13 al 20 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle feste natalizie ci saranno quattro corse giornaliere in più delle Frecce fra Torino e Napoli. E’ previsto anche un rafforzamento del collegamento con Lecce con Frecce in partenza da Torino il 17, 18, 19 e 20 dicembre e dalla città pugliese il 18, 19, 20 e 21 dicembre. L’integrazione all’attuale orario invernale e’ stata comunicata da Trenitalia in base al monitoraggio della domanda effettuato. Resta in vigore la disponibilità del 50% dei posti a sedere con la disposizione a scacchiera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dal 13 al 20per agevolare la mobilità delle persone prima delle feste natalizie ci saranno quattro corse giornaliere in più dellefra. E’ previsto anche un rafforzamento del collegamento con Lecce conin partenza dail 17, 18, 19 e 20e dalla città pugliese il 18, 19, 20 e 21. L’integrazione all’attuale orario invernale e’ stata comunicata dain base al monitoraggio della domanda effettuato. Resta in vigore la disponibilità del 50% dei posti a sedere con la disposizione a scacchiera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Saranno in tutto 48 le corse in più delle Frecce dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Tra queste corse straordinarie sono incluse le estension ...

