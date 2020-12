Svezia | terapie intensive al collasso a Stoccolma | «Occupazione al 99%»

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I letti di terapia intensiva nella capitale svedese sono pieni al 99 per cento, occupati da pazienti Covid e no. Il direttore sanitario della regione di: «Abbiamo bisogno di aiuto»

Appello a “non assembrarsi nei negozi per lo shopping di Natale, nei locali per un bicchiere dopo il lavoro anche se è quello che vogliamo fare. Le conseguenze sono orribili” ...Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull'opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale. Lo rende noto l'agenzia Ansa, che cita fonti parlamentari. La ...Il 99% delle terapie intensitive di Stoccolma è occupato e le autorità sanitarie invitano i cittadini al massimo rispetto delle regole.Il direttore sanitario regionale, Björn Eriksson, ha lanciato l’allarme sulla situazione delle terapie intensive nella capitale svedese Stoccolma. I circa 160 letti attualmente disponibili, ha spiegat ...A Stoccolma, Svezia, le terapie intensive sono al collasso: occupati da pazienti covid e non il 99% dei posti letto.