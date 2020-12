Shawn Mendes è omosessuale? Il cantante risponde al The Guardian (Di giovedì 10 dicembre 2020) La presunta omosessualità di Shawn Mendes Il cantante canadese Shawn Mendes, nonostante la sua idilliaca relazione con la collega Camilla Cabello, molti fan sospettano che sia omosessuale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shawn Mendes (@ShawnMendes) I CONTINUI RUMORS Non è la prima volta che Shawn Mendes è chiamato a giustificare e a spiegare il suo orientamento sessuale. Da un paio di anni, alcuni fan della pop star sono convinti che lui sia gay. In un’intervista del The Guardian, riportata da Biccy.it, fa una profonda riflessione sulla questione: So bene che alcuni non credono alla mia storia con Camila. Molti sono così ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) La presunta omosessualità diIlcanadese, nonostante la sua idilliaca relazione con la collega Camilla Cabello, molti fan sospettano che sia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) I CONTINUI RUMORS Non è la prima volta cheè chiamato a giustificare e a spiegare il suo orientamento sessuale. Da un paio di anni, alcuni fan della pop star sono convinti che lui sia gay. In un’intervista del The, riportata da Biccy.it, fa una profonda riflessione sulla questione: So bene che alcuni non credono alla mia storia con Camila. Molti sono così ...

