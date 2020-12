Serie A, gli arbitri dell’undicesima giornata: Cagliari-Inter a Pasqua (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Aia ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le sfide valide per l’undicesima giornata di Serie A 2020/2021. Turno senza big match, Cagliari-Inter va a Fabrizio Pasqua di Tivoli, mentre Genoa-Juventus a Marco Di Bello di Brindisi. Milan-Parma affidata a Francesco Fourneau di Roma1, mentre Bologna-Roma va a Gianpaolo Calvarese di Teramo. Completamente assente, invece Daniele Orsato, che negli scorsi giorni aveva rilasciato un’Intervista sgradita a Rizzoli. Di seguito le designazioni complete. ATALANTA – FIORENTINA h. 15.00 MARIANI Maurizio (Aprilia) AFFATATO Salvatore (VCO) – ROSSI Christian (La Spezia) IV: ROS Riccardo (Pordenone) VAR: GIACOMELLI Piero (Trieste) AVAR: VIVENZI Mauro (Brescia) BOLOGNA – ROMA h. 15.00 CALVARESE Gianpaolo (Teramo) PAGANESSI Giacomo ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Aia ha reso noti gliche dirigeranno le sfide valide per l’undicesimadiA 2020/2021. Turno senza big match,va a Fabriziodi Tivoli, mentre Genoa-Juventus a Marco Di Bello di Brindisi. Milan-Parma affidata a Francesco Fourneau di Roma1, mentre Bologna-Roma va a Gianpaolo Calvarese di Teramo. Completamente assente, invece Daniele Orsato, che negli scorsi giorni aveva rilasciato un’vista sgradita a Rizzoli. Di seguito le designazioni complete. ATALANTA – FIORENTINA h. 15.00 MARIANI Maurizio (Aprilia) AFFATATO Salvatore (VCO) – ROSSI Christian (La Spezia) IV: ROS Riccardo (Pordenone) VAR: GIACOMELLI Piero (Trieste) AVAR: VIVENZI Mauro (Brescia) BOLOGNA – ROMA h. 15.00 CALVARESE Gianpaolo (Teramo) PAGANESSI Giacomo ...

Marcozanni86 : Altro tweet della serie 'non andavamo in UE a fare gli interessi dell'Italia, ma quelli dell'Europa' da salvare e m… - Gazzetta_it : Inter-Shakhtar, #Conte: “Gli arbitri non ci hanno rispettato'. Poi a Capello: 'Il piano B? Ce l'ho ma non lo rivelo… - ZZiliani : Moggi dà ragione a #Paratici. 'La telefonata al Ministro? Rifarei tutto anch'io. Che male c'è a designare gli arbit… - lucia60061616 : RT @veneredirimmel_: Francesco in studio 'prenditi pure qualcosa di mio, se ti sta' Tommaso: 'gli ho messo la camicia nera con i cuori ros… - MoniaTrulla : RT @veneredirimmel_: Francesco in studio 'prenditi pure qualcosa di mio, se ti sta' Tommaso: 'gli ho messo la camicia nera con i cuori ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Serie A, 11ª giornata: gli infortunati e i tempi di recupero Fantacalcio ® Indagine Kaspersky: nel 2020 in Italia gli attacchi ai Remote Desktop Protocol sono cresciuti del 280%, raggiungendo i 174 miliardi

(Milano, 10 dicembre 2020) - In Italia, nell'ultimo anno, l'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali per svolgere le diverse attività della vita ...

Effetto-Covid, l’Unione tra le più penalizzate

I contagi pesano sul rendimento di tutte le squadre nei tre gironi. Le attuali big della classifica hanno avuto pochissimi casi ...

(Milano, 10 dicembre 2020) - In Italia, nell'ultimo anno, l'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali per svolgere le diverse attività della vita ...I contagi pesano sul rendimento di tutte le squadre nei tre gironi. Le attuali big della classifica hanno avuto pochissimi casi ...