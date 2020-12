Sconfitta indolore per la Roma, a Sofia finisce 3-1 per il Cska (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – Ultima partita del girone di Europa League, con la Roma che va a giocare sul campo del Cska Sofia, fanalino di coda, senza vari big come Mkhitaryan, Veretout e Dzeko ma con diversi Primavera, come Milanese, Bamba e Boer, che partono titolari. Cska subito avanti Mazikou dalla sinistra cross in mezzo, il pallone viene deviato dalla difesa Romanista e finisce al limite dell’area, dove Tiago Rodrigues si coordina e calcia di prima battendo Boer per il vantaggio bulgaro. Pareggia Milanese A metà primo tempo arriva il pareggio Romanista: Bruno Peres dalla destra serve Mayoral dentro l’area, il quale controlla il pallone e appoggia per Milanese, che a sua volta addomestica la sfera e calcia con precisione all’angolino battendo Busatto. Erroraccio di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020)– Ultima partita del girone di Europa League, con lache va a giocare sul campo del, fanalino di coda, senza vari big come Mkhitaryan, Veretout e Dzeko ma con diversi Primavera, come Milanese, Bamba e Boer, che partono titolari.subito avanti Mazikou dalla sinistra cross in mezzo, il pallone viene deviato dalla difesanista eal limite dell’area, dove Tiago Rodrigues si coordina e calcia di prima battendo Boer per il vantaggio bulgaro. Pareggia Milanese A metà primo tempo arriva il pareggionista: Bruno Peres dalla destra serve Mayoral dentro l’area, il quale controlla il pallone e appoggia per Milanese, che a sua volta addomestica la sfera e calcia con precisione all’angolino battendo Busatto. Erroraccio di ...

