Recovery Fund, Matteo Renzi: "No ai pieni poteri per Conte. Il piano cambi tutto" (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Deve cambiare tutto il piano lanciato sul Recovery Fund perché è ridicolo che ci sia una struttura di consulenti senza controllo democratico. Ci sono pochi soldi per sanità e cultura, zero paginette sui giovani. Bisogna spendere per creare posti di lavoro e non redditi di cittadinanza". Lo dice Matteo Renzi a "Stasera Italia" su Rete 4. Renzi aggiunge: "Io faccio il senatore, basta e avanza. Sto in un angolino e se Salvini chiede pieni poteri mi alzo e dico no. Se Conte immagina di fare un emendamento nottetempo per chiedere pieni poteri mi alzo in Parlamento e dico no".

