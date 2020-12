Problemi Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, la situazione sulle console old gen (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’appuntamento con Cyberpunk 2077 era stato a lungo atteso da parte della community dei videogiocatori. E finalmente, a partire dalla giornata odierna, potrà avvenire. Un incontro dalle grandi ambizioni, viste le premesse che hanno accompagnato la marcia d’avvicinamento del gioco agli scaffali. E con un team di sviluppo del calibro di CD Projekt RED le aspettative non potevano che essere altissime. Sembra però che non tutto stia filando per il verso giusto, a ridosso del rilascio del gioco. In particolar modo, a manifestare problematiche prestazionali, sarebbero le console di vecchia generazione. La risposta di PS4 e Xbox One parrebbe non essere all’altezza delle aspettative, o meglio, non al pari delle piattaforme next gen. Offerta ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’appuntamento conera stato a lungo atteso da parte della community dei videogiocatori. E finalmente, a partire dalla giornata odierna, potrà avvenire. Un incontro dalle grandi ambizioni, viste le premesse che hanno accompagnato la marcia d’avvicinamento del gioco agli scaffali. E con un team di sviluppo del calibro di CD Projekt RED le aspettative non potevano che essere altissime. Sembra però che non tutto stia filando per il verso giusto, a ridosso del rilascio del gioco. In particolar modo, a manifestare problematiche prestazionali, sarebbero ledi vecchia generazione. La risposta di PS4 eOne parrebbe non essere all’altezza delle aspettative, o meglio, non al pari delle piattaforme next gen. Offerta ...

