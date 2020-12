Paolo Rossi | Moggi | “Persone buone come lui non dovrebbero morire mai”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Ciao Federica, non avrei mai immaginato di svegliarmi stamattina e sentire dalla televisione la notizia della morte di Paolino. Al sentire inaspettatamente la notizia della sua dipartita, non ho potuto che piangere al pensiero che le personenonmai. E non parlo del campione, mi riferisco all’uomo. Condoglianze Federica, vi sono vicino”. E’ questa una parte del messaggio che Lucianoha mandato a Federica Cappelletti, la moglie diche è scomparso all’età di 64 anni per via di un male incurabile. SportFace.