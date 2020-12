Paolo Rossi, l'ultima lettera alla moglie: "Grazie per quello che hai fatto per me" (Di giovedì 10 dicembre 2020) E' composta nel suo dolore, Federica Cappelletti , giornalista e scrittrice. La scomparsa dell'amore della sua vita è un dolore che la spezza senza toglierle quell'eleganza sempre misurata. Paolo ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) E' composta nel suo dolore, Federica Cappelletti , giornalista e scrittrice. La scomparsa dell'amore della sua vita è un dolore che la spezza senza toglierle quell'eleganza sempre misurata....

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - matrebe : Abbiamo vinto anche nel 2006 ma il “Mundialito” è stato EPICO..Pertini,IL PRESIDENTE, Bearzot, IL VECIO, Socrates,… - darkmoon39 : RT @acmilan: In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL #SempreMila… -