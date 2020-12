Natale, il sindaco sfida il Dpcm: “Le file sì e da mia madre no? Mi prendo la multa” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il sindaco di Lizzanello, provincia di Lecce, contesta le normative: “Mia madre è da sola in un’altra città. Asimmetria nel regolamento”. Foto © PixabayAltro che regole. Piuttosto che lasciare la mamma da sola, il sindaco di Lizzanello, Fulvio Pedone, ha deciso di andare incontro alle sanzioni. Il primo cittadino della città del Leccese correrà il rischio. Perché sua madre “è sola e vive in un altro paese” e “anche a costo di pagare la sanzione prevista per il divieto di spostamento tra comuni” trascorrerà il Natale con lei. Parole forse non casuali. Da un lato, infatti, i limiti fisiologici del Dpcm. Dall’altro, la decisione di contestarle apertamente da parte di una carica pubblica. Inevitabile che a Palazzo Chigi le dichiarazioni del sindaco non ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildi Lizzanello, provincia di Lecce, contesta le normative: “Miaè da sola in un’altra città. Asimmetria nel regolamento”. Foto © PixabayAltro che regole. Piuttosto che lasciare la mamma da sola, ildi Lizzanello, Fulvio Pedone, ha deciso di andare incontro alle sanzioni. Il primo cittadino della città del Leccese correrà il rischio. Perché sua“è sola e vive in un altro paese” e “anche a costo di pagare la sanzione prevista per il divieto di spostamento tra comuni” trascorrerà ilcon lei. Parole forse non casuali. Da un lato, infatti, i limiti fisiologici del. Dall’altro, la decisione di contestarle apertamente da parte di una carica pubblica. Inevitabile che a Palazzo Chigi le dichiarazioni delnon ...

fanpage : 'Se è solo una sanzione, allora pago la multa e passo il Natale con mia madre”. Il sindaco non ci sta - EmanuelaLocati : Il sindaco salentino: 'A Natale pago la multa ma vado da mia madre che è sola e vive in un altro paese' - la Repubb… - MancioRuggiero : Albero di Natale ed addobbi a Mola; Io sto col Sindaco! #Natale #Manciolandia #Natale2020 #IBDM - ChiarloneMaura : RT @CBugliano: ?? BUGLIANO (PI): POLEMICHE PER IL NUOVO ALBERO DI NATALE Alcuni cittadini hanno polemizzato per l'albero di Natale. Don En… - Zedar73 : RT @CBugliano: ?? BUGLIANO (PI): POLEMICHE PER IL NUOVO ALBERO DI NATALE Alcuni cittadini hanno polemizzato per l'albero di Natale. Don En… -